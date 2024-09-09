Mersin'de Karaduvar Tarım, Balıkçılık ve Çevre Festivali Düzenlendi - Son Dakika
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Mersin'de Karaduvar Tarım, Balıkçılık ve Çevre Festivali Düzenlendi

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle 17'nci Karaduvar Tarım, Balıkçılık ve Çevre Festivali düzenlendi. Festivalde oyunlar, danslar ve konserler yer aldı.

09.09.2024 11:34
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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle 17'nci Karaduvar Tarım, Balıkçılık ve Çevre Festivali düzenlendi.

Karaduvar Tarım, Balıkçılık ve Çevre Festivali'nin 17'ncisi gerçekleştirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi ve sponsorların destekleriyle, Karaduvar Mahallesi'nde muhtarlık alanında düzenlenen festivalin içeriğinde oyunlar, danslar ve konserler vardı. Sabahın erken saatlerinde yoga ve deniz etkinliği ile başlayan festival, kortej yürüyüşü ile devam etti.

Gençlerden yoğun ilgi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Bandosu'nun yer aldığı kortej sonrası çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Çocuk etkinlikleri kapsamında tiyatro, dans K-Pop gösterilerinin olduğu festivalde, farklı aktivite standları da yer aldı. Çocukların ve gençlerin aylar öncesinden hazırlıklarına başladığı festivalde, hem Karaduvar halkı hem de katılımcılar eğlenceli anlar yaşadı. Gün boyu süren festivalde Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, alana kurdukları farklı platformlarla vatandaşları birbirinden farklı etkinliklerle buluşturdu.

Çocuklar için yüz boyama, çocuk dans aktivitesi ve şişme oyun parkları etkinliklerinin yer aldığı festivalde pamuk şeker ve patlamış mısır gibi ikramlıklar da dağıtıldı. Alanda kurulan kompost ve sıfır atık standları da çocukların nasıl kompost yapabileceklerini öğretirken, ekim-dikim atölyesinde elleriyle çiçek dikti. Sportif faaliyetler kapsamında ise alana kurulan parkurlarda çocuklara spor yaptırıldı.

Gençlerin akşam yoğun ilgi gösterdiği 'Olduğu Gibi' ile '5 Dakikaya Oradayım' müzik gruplarının konser verdiği festivalde, Mersin Büyükşehir Belediye Türk Müziği Topluluğu da sahne aldı.

"Bayrak yarışı gibi bir festival"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı personeli ve Karaduvar Kültür Sanat Spor ve Eğitim Derneği Başkanı Vahide Dengiz, 3 aydır bu festival için hazırlandıklarını ifade etti. Dengiz, festivalin geleneksel olmasının önemine dikkat çekerek, "Sabahın ilk saatlerinde yoga ve denize giriş ile başladık. Saat 6 gibi halkı selamladık. Sahnede çocuk etkinlikleri ve müzik gruplarının performansları sahnelendi. Bu festivalde ben çocuk olarak başladım. Sonra öğretmenlik yaptım. Şimdi öğrencilerim öğretmenlik yapıyor. Bayrak yarışı gibi bir festival" dedi.

"Festival her yıl daha da güzel oluyor"

Festivale katılan Zerrin Yıldırım, kızının dans gösterisi olduğunu ifade ederek, "Festival çok güzel geçiyor, eğleniyoruz. Kızım 2 aydır bu festivale hazırlanıyordu, dans etti. Hep beraber eğlendik, vakit geçirdik" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Neslihan Sayar da "Festival güzel, her yıl daha da güzel oluyor. Arkadaşlarımla çok eğleniyoruz. Her yıl beraber geliyoruz" diye konuştu.

Festivali başladığı andan itibaren takip eden Bilgin Yalçın, "Festival güzel geçiyor. Biz gündüz de geldik, çocuklar için güzel aktiviteler vardı. Çocuklar bayağı eğlendi. Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Festival için arkadaşlarının çok emek harcadığını söyleyen Birgül Akar ise, "Çocuklarımızı güzel tiyatrolara hazırladılar. Memnunuz. Konserler güzel, gençlerimiz çok güzel çalıyorlar" diye belirtirken, festivale torunuyla gelen Necmettin Toksöz ise festival, "Çok güzel. Torunumla beraber eğleniyoruz. Diğer torunum da sahneye çıktı. Memnunuz, devamını diliyoruz" cümleleriyle değerlendirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin'de Karaduvar Tarım, Balıkçılık ve Çevre Festivali Düzenlendi - Son Dakika

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