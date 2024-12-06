Mersin'de Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor

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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, bin 100 rakımın üzerinde olan bölgelerde yol açma, arama ve kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen karla mücadele kapsamında özellikle yol açma çalışmalarına ağırlık veriyor. Ekipler, ihbarları titizlikle değerlendirerek yüksek rakımlı bölgelerde mahsur kalma olaylarının önüne geçmek için yoğun mesai yapıyor.

Gülnar ilçesinin bin 100 rakımın üzerinde olan mahallelerinde gece başlayan kar yağışı belirli lokasyonlarda etkili olurken, sabah saatlerinde etkisini kaybetti. Ekipler kar yağışının yeniden başlama ihtimaline karşı hazır bekledi. Karla kaplanan yolların açılması için sabah erken saatlerde harekete geçen ekipler, 1 greyder, 1 kanal kazıcı, 1 kamyonet, 7 personel ile Bolyaran, Köseçobanlı, Gezende mahalleleri ile Alanboğaz, Bardat, Taşdüştü, Elmakuzu yollarını açtı. Gevleğiz ve Kuskan yolunda ise çalışmalar devam ediyor.

Ekipler ayrıca Mut ilçesinde 3 greyder, 3 kanal kazıcı, 2 loder, 3 kamyonet ve 20 personel ile Dağpazarı Mahallesi ve Söğütözü yaylasında yol açma ve tuzlama çalışmaları yaptı.