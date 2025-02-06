Mersin\'de Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor

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MERSİN'de Büyükşehir Belediyesi ekipleri, karın getireceği olumsuzlukları en aza indirebilmek adına bütün gün mesai yaparak yağışın gerçekleştiği ilçelerde küreme, yol açma ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan soğuk hava yerini kar yağışına bırakınca Büyükşehir'in karla mücadele ekipleri de harekete geçti. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı ile Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı karla mücadele ekipleri, karın getireceği olumsuzlukları en aza indirebilmek adına mücadele etti. Kış dönemine hazırlık kapsamında tüm tedbirlerini önceden alan ekipler, yolları ulaşıma açık tutmak ve vatandaşların herhangi bir zorluk yaşamaması için çalışmalarını birçok araç ve iş makinesi ile gerçekleştirdi. Greyder, dozer, yükleyici, kar küreme ve tuzlama aracı ile çalışan ekipler, olabilecek olumsuzlukları önleyerek en kısa sürede yolları açarken, süren kar yağışının yolları yeniden kapamaması için dönüşümlü bir şekilde çalıştı.

TOROSLAR'IN TEPELERİ KARLA KAPLANDI

Toroslar ilçesi, Arslanköy, Kızılkaya, Gözne, Ayvagediği, Alanyalı, Hangediği, Sadiye, Değnek, Tırtar'da kar küreme ve buzlanmaya karşı önlem amaçlı tuzlama çalışması yapılırken, Arslanköy- Çatak mevkiinde ise yol açma çalışması yapıldı. Mut ilçesinde de Dağpazarı, Çivi, Ballı, Güme, Elmapınarı, Kavaközü ve Demirkapı'da kar ve buzla mücadele eden ekipler, Erdemli'nin Hacıalanı mahallesinde de kar küreme çalışması yaptı. Yağışın yoğun olduğu ilçelerden biri olan Çamlıyayla'da ise Çayırekinliğiile Sığıryaylası, Çayırekinliği ile merkez ve Çayırekinliği Atdağı arası kar küreme yapan ekipler; Sebil, Kale ve Cumayakası mahallesi ile Kisecik-Körmenlik arasında tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Kar küreme, yol temizleme ve açma faaliyetini koordine olarak gerçekleştiren ekipler, muhtarlar ve vatandaşlardan Teksin aracılığıyla gelen talepleri de dikkate alarak müdahale etme noktasında hızlı bir çalışma yürüttü.

Haber-Kamera: MERSİN/