Mersin'de Kavga: Genç Kız Tutuklandı

MERSİN'deki bir parkta tartıştığı D.O.'yu (16) tekme ve yumruk dövüp, saçından tutarak yerde sürükleyen E.A. (16) tutuklandı. Yaşananlar cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, 19 Ağustos'ta Toroslar ilçesi Halkkent Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında anlaşmazlık bulunan D.O. ile E.A. isimli kız çocukları parkta karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. E.A., tekme ve yumruklarla D.O.'yu dövüp, saçından tutarak yerde sürükledi. Çevredekilerin araya girmesiyle E.A. ile yanındaki arkadaşları bölgeden ayrıldı. O anları başka bir kişi cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Polis ekipleri, şüpheli E.A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'Kasten yaralama' suçundan adliyeye sevk edilen E.A., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Haber-Kamera: MERSİN,