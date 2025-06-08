Mersin'de Kaybolan Kadın Yörük Çadırında Bulundu

YÖRÜK ÇADIRINDA BULUNDU

Mersin'de Kuyuluk Tabiat Parkı'nda dün akşam saatlerinde kaybolan Sevgül Barış (40), eski Mezitli Mahallesi'ndeki Yörük çadırında sağ bulundu. Kendi imkanlarıyla çadıra ulaştığı belirtilen Barış, tedbir amaçlı ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Durumu iyi olan Barış, işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.