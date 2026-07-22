Mersin'de Kayıp Kadının Cansız Bedeni Bulundu

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde, eşinin kayıp ihbarında bulunduğu kadının cansız bedeni su kuyusunda bulundu.
Sarıkoyak Mahallesi'nde, karısı T.T'den (64) haber alamadığını söyleyen M.T, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, T.T'nin cesedini evinin yakınındaki su kuyusunda buldu.
Bölgeye yönlendirilen itfaiye ekibince kuyudan çıkarılan ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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