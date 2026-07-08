Mersin'in Mut ilçesinde kiraz yüklü kamyonun devrilmesi sonucu yaralanan sürücü kaldırıldığı Hastanede öldü.
Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde, kullandığı 80 AFS 099 plakalı kiraz yüklü kamyonun Geçimli Mahallesi'nde devrilmesi sonucu yaralanan sürücü Emre Bozdoğan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Bozdoğan'ın cenazesinin yapılacak işlemlerin ardından yakınlarına teslim edileceği bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Mersin'de Kiraz Yüklü Kamyon Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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