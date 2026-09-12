Mersin\'de Klinik Biyoistatistik Derneği açıldı, hedef tıpta uzmanlık eğitimi

Mersin'de klinik biyoistatistiğin eğitim, araştırma ve uygulama alanlarında faaliyet göstermek amacıyla Klinik Biyoistatistik Derneği (KlinBiS) açıldı.

KlinBiS Genel Başkanı Prof. Dr. Arzu Kanık, derneğin kuruluş amacı ve faaliyet alanları hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Biyoistatistiğin sağlık bilimlerinde araştırmaların temelini oluşturduğunu belirten Kanık, biyoistatistiğin klinik branşlarla ilişkisini daha iyi açıklamak ve güçlendirmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Derneğin geniş bir kesime hitap ettiğini belirten Kanık, şöyle devam etti:

"Derneğimiz sadece akademisyenlerin katıldığı bir dernek değil, çünkü araştırma sektöründe ilaç ve tıbbi cihaz firmaları, bununla ilgili kurum ve otoriteler, dernekler, araştırma yürüten şirketler var. Biz bu nedenle derneğimizi bir araştırmanın içerisinde profesyonel görev alan herkesi kapsayacak şekilde geliştirdik."

Kanık, eğitim konusuna büyük önem verdiklerini dile getirdi.

Klinik biyoistatistik eğitiminin tıpta uzmanlık eğitiminin temel ve sürdürülebilir bir bileşeni haline gelmesini sağlamayı hedefleyen KlinBiS, bu alanda ortak bilimsel standartların oluşmasına katkı sağlamak amacıyla çalışmalar yürütecek.