Mersin'de Kompost Teknolojisi ile Sokak Canlarına Mama Üretimi

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hayata geçirdiği kompost teknolojisi ile mama üretim faaliyetleri devam ediyor. Farklı kurum ve kuruluşlardan gelen fazla yemekleri kompost teknolojisi sayesinde bozulmadan işleyen Büyükşehir, havaların soğumasıyla yemek yemeye daha çok ihtiyaç duyan sokak canlarının günlük mama ihtiyacını karşılıyor.

Mersin'de sürdürülebilir kent anlayışı ile hizmetlerine devam eden Büyükşehir Belediyesi, Tarımsal Hizmetler Dairesi başkanlığı bünyesinde hizmet veren Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi'nde geçen aylarda bir ilki hayata geçirdi. Büyükşehir, kompost teknolojisi ile can dostlar için mama üretmeye başladı.

Hastane, okul, restoran, üniversiteler gibi farklı kurum ve kuruluşlardan gelen fazla yemekleri kompost teknolojisi sayesinde bozulmadan işleyerek mamaya dönüştüren ekipler, özellikle havaların soğumaya başlamasıyla yemek ihtiyacı daha çok artan canların günlük mama ihtiyacını çözüme kavuşturuyor. Proje ile hem sıfır atık oluşumu önlenerek israfın önüne geçilmesi hem de sürdürülebilirliğin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

"Patili dostlarımızın hepsine yetecek günlük mama ihtiyacını karşılayabiliyoruz"

Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nden Veteriner Hekim Ömer Benli, günlük iki tona yakın yemek artığı topladıklarını kaydederek, "Bu artıklardan bir tonu mama üretim ünitesinde işlenmekte ve yaklaşık 400 ile 600 kilogramını mamaya çevirip, patili dostların günlük mama ihtiyacında kullanıyoruz. Uzun süre kullanacağımız zamanda, fırınlama işlemi yaparak uzun bir süre mamaları kullanabiliyoruz. Özellikle yazın bir hafta dayanan mamalar çok daha iyi oluyor. Mama ünitemizde bir adet shredder kırıcı, iki adet 500 litrelik kompost, bir adet pelet ve bir adet kurutma makinemiz var" dedi.

Yemek artıklarının mamaya dönüştürülme sürecini de anlatan Benli, "Önce gelen büyük yemek artıkları varsa onları kırıcı makinemizde kırıyoruz ve oradan kompost makinesine alıyoruz. Sonrasında yemeğin içeriği ve sululuk durumuna göre, 12 ile 18 saat arasında bir işlem süreci var. Daha sonra pelet (endüstriyel ürünlerin kurutulup, öğütülmesi) işleminden geçiriyoruz. Günlük tüketilecekse hemen patili dostlara yemek olarak veriliyor. Eğer bir süre bekleyecekse, kurutma makinesinden geçirip fırınlama işlemi yapıyoruz. Bu sayede can dostlarımızın günlük mama tüketimlerini karşılayabiliyoruz" diye konuştu.

Gelen yemek artıklarının can dostların besin ihtiyacını karşılayacak yağ, protein gibi değerlerine uygun bir şekilde ayırarak kompost makinelerinde işlem gördüğünü aktaran Benli, can dostların bu mamaları severek tükettiğini aktardı. Benli, can dostları yalnız bırakmamak için kurumlara iş birliği çağrısında da bulundu.