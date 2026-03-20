Ramazan Bayramı\'nda Annenin Gözyaşları

20.03.2026 14:25
Eskişehir'deki asker, komutanı sayesinde annesiyle bayramda duygusal anlar yaşadı.

Eskişehir 1. Ana Jet Üssü'nde Ramazan Bayramı dolayısıyla komutanının bir askeri telefondan görüştürdüğü annesi sevincinden ağladı.

Türk Hava Kuvvetleri'nin en önemli hava üslerinden biri olan Eskişehir 1. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda Ramazan Bayramı'nın ilk ışıkları vatan nöbetiyle karşılandı. 7 gün 24 saat esasına göre 'Gök Vatan'ın güvenliğini sağlayan Mehmetçik, Eskişehir 1. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda birlik komutanlarıyla bayramlaştı. Nöbet kulesinde gözü ufukta, eli tetikte olan bir askere ise komutanından anlamlı bir sürpriz geldi. Birliği denetleyen komutanı, görev başındaki askeri cep telefonundan annesiyle görüştürdü. Hattın ucunda oğlunun sesini duyan anne, sevincinden ağladı. Duygu dolu anlar yaşayan Mehmetçik, telefon görüşmesi sonrası görevine devam etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2026 15:24:51. #7.12#
