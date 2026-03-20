Bahçeli\'den Yarış Arabalarına \'Göktay\' İsimleri

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli , Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından geliştirilen yarış arabası prototiplerini inceledi, araçlara 'Göktay-1 ve Göktay-2' isimlerini verdi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı üyeleriyle bir araya geldi. Geleneksel kahvaltı programına katılan Bahçeli, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından geliştirilen yerli yarış arabası prototiplerini inceledi. İzmir ve Bursa Ülkü Ocakları tarafından tasarlanan araçların, bu yıl Türkiye'yi İtalya ve Almanya'daki yarışlarda temsil edeceği öğrenildi. Bahçeli, prototiplerini incelediği yarış arabalarına 'Göktay-1' ve 'Göktaşy-2' isimlerini verdi. Ziyaret sırasında Bahçeli'ye, 'Dualı üç hilal tablosu' ile Ülkü Ocakları ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde eğitimlerini başarıyla tamamlayan 3 bin genci, temsilen sertifika tablosu hediye edildi.