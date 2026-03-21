Kim Jong-Un'a karşı 0,07'lik oyu kimler verdi? İşte merak edilen sorunun yanıtı

21.03.2026 13:38  Güncelleme: 14:11
Kuzey Kore'de düzenlenen parlamento seçimlerinde Kim Jong-Un, yüzde 99,93lük rekor bir oy oranıyla yeniden devlet başkanı seçilirken, yüzde 0,07'lik karşı oyu kimlerin verdiği merak konusu oldu. Açık oylama yapılan ülkede yüzde 0,07 oranındaki karşı oyla 'sınırlı muhalefet' görüntüsü yaratmanın amaçlandığı düşünülüyor.

Kuzey Kore'de gerçekleştirilen 2026 parlamento seçimleri, ülkenin siyasi yapısındaki mutlak kontrolü bir kez daha gözler önüne serdi. Resmi sonuçlara göre iktidardaki Kore İşçi Partisi ve müttefikleri oyların yüzde 99,93'ünü alarak Yüksek Halk Meclisi'ndeki 687 sandalyenin tamamını kazandı. Katılım oranı ise yüzde 99,99 olarak açıklandı.

Seçim sonuçlarının en dikkat çekici yönlerinden biri, meclisteki geniş çaplı kadro değişimi oldu. Milletvekillerinin yüzde 70'ten fazlasının yeni isimlerden oluşması, yönetim içinde önemli bir yeniden yapılanma sürecine işaret etti.

SEÇİM Mİ, ONAY MEKANİZMASI MI?

Kuzey Kore'de siyasi sistem fiilen tek parti hakimiyetine dayanıyor. Ülkede farklı partiler bulunsa da bu yapılar iktidar ittifakının kontrolünde faaliyet gösteriyor ve gerçek anlamda bir rekabet ortamı bulunmuyor.

Adaylar devlet tarafından belirlenirken, seçmenlere her seçim bölgesinde yalnızca tek aday sunuluyor. Bu durum seçimlerin klasik anlamda bir tercih sürecinden çok, mevcut yönetimin kararlarının onaylandığı bir mekanizma olarak işlediğini ortaya koyuyor.

YÜZDE 0,07'LİK KARŞI OY DİKKAT ÇEKTİ

Resmi verilere göre seçmenlerin yüzde 0,07'si adaylara karşı oy kullandı. Ancak seçimlerde alternatif aday bulunmaması nedeniyle bu oran gerçek bir muhalefeti yansıtmıyor.

Uzmanlar, Kuzey Kore'de oy verme sürecinin gizli olmaması nedeniyle seçmenlerin tercihlerini açık şekilde ortaya koymak zorunda kaldığını belirtiyor. Bu nedenle söz konusu düşük oranlı karşı oyların, sistem içinde kontrollü bir "sınırlı muhalefet" görüntüsü oluşturmak amacıyla yer aldığı değerlendiriliyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Eyup BAYDERE Eyup BAYDERE:
    Tamam ABD bu oydan ülkeyi bölmeye çalış :) 5 0 Yanıtla
  • ensari.alp ensari.alp:
    kesinlikle bilinçli verilmiştir kendi talebiyle karşı oy verilmiş 3 0 Yanıtla
  • Nurettin DEMİR Nurettin DEMİR:
    İsrail ile ilgili haberlere yorumları neden kapatıyırsunuz 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emniyette yeni dönem İçişleri Bakanı ilk işareti verdi Emniyette yeni dönem! İçişleri Bakanı ilk işareti verdi
Telefondan annesiyle bayramlaşan Mehmetçik’in duygu dolu anları Telefondan annesiyle bayramlaşan Mehmetçik'in duygu dolu anları
Bahçeli, Ülkü Ocakları’nın geliştirdiği yarış arabalarına isim verdi Bahçeli, Ülkü Ocakları'nın geliştirdiği yarış arabalarına isim verdi
İran’ın füzesinin gücüne bakın İsrail’de krater gibi delik açıldı İran'ın füzesinin gücüne bakın! İsrail'de krater gibi delik açıldı
Maçın bitiş düdüğünü duyan Arda Turan kendinden geçti Maçın bitiş düdüğünü duyan Arda Turan kendinden geçti
İsviçre, ABD’ye silah ihracatını durdurdu İsviçre, ABD'ye silah ihracatını durdurdu
İzmir’de bir kadın dolmuşta doğum yaptı İzmir'de bir kadın dolmuşta doğum yaptı
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna’nın annesinden şok açıklamalar: Kızıma kafa attı Genç futbolcu cinayetinde Aleyna'nın annesinden şok açıklamalar: Kızıma kafa attı
En acı bayram: Gözyaşlarına hakim olamadılar En acı bayram: Gözyaşlarına hakim olamadılar

13:57
İsrail: İran’a yönelik saldırılar bu hafta önemli ölçüde artacak
İsrail: İran'a yönelik saldırılar bu hafta önemli ölçüde artacak
13:29
Görenler tanıyamıyor Yıldız ismin son haline bakın
Görenler tanıyamıyor! Yıldız ismin son haline bakın
13:21
Galatasaray’a piyango Kasa iyice dolacak
Galatasaray'a piyango! Kasa iyice dolacak
13:21
Avrupa diken üstünde İran’ın Diego Garcia saldırısı büyük panik yarattı
Avrupa diken üstünde! İran'ın Diego Garcia saldırısı büyük panik yarattı
12:45
Bir ilimizi alarma geçiren cisim Bölge güvenlik çemberine alındı
Bir ilimizi alarma geçiren cisim! Bölge güvenlik çemberine alındı
12:24
Guardiola: Dünya çökecek, kimse parmağını kıpırdatmıyor
Guardiola: Dünya çökecek, kimse parmağını kıpırdatmıyor
12:17
İran’da Natanz Uranyum Zenginleştirme Tesisi vuruldu
İran'da Natanz Uranyum Zenginleştirme Tesisi vuruldu
11:48
İran gizli silah iddiasını doğruladı: Menzilimiz hayal ettiklerinin ötesinde
İran gizli silah iddiasını doğruladı: Menzilimiz hayal ettiklerinin ötesinde
11:13
MHP’nin bayram ziyaretine DEM’in Öcalan talebi damga vurdu
MHP'nin bayram ziyaretine DEM'in Öcalan talebi damga vurdu
10:11
Akaryakıta okkalı zam geliyor Bu kez tamamı yansıyacak
Akaryakıta okkalı zam geliyor! Bu kez tamamı yansıyacak
