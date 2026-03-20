Maçın bitiş düdüğünü duyan Arda Turan kendinden geçti

Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Lech Poznan'ı eleyerek çeyrek finale yükseldi.
İlk karşılaşmayı 3-1 kazanan Ukrayna temsilcisi, rövanşta 2-1 mağlup olmasına rağmen toplamda 4-3'lük skorla turu geçen taraf oldu.
Karşılaşmanın ardından Arda Turan'ın büyük coşku yaşadığı anlar sosyal medyada kısa sürede yayılarak gündem oldu.
Shakhtar Donetsk, Konferans Ligi çeyrek finalinde Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile eşleşti.
