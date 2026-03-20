İsviçre, ABD'ye silah ihracatını durdurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsviçre, ABD'ye silah ihracatını durdurdu

İsviçre, ABD\'ye silah ihracatını durdurdu
20.03.2026 15:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsviçre hükümeti, İran'a yönelik saldırılara taraf olan ülkelere silah ihracatını reddetti. Yapılan açıklamada, "28 Şubat'ta saldırıların tırmanmasından bu yana, ABD'ye savaş malzemesi ihracatı için yeni lisans verilmemiştir. Aynı durum İran için de geçerlidir" ifadeleri kullanıldı.

İsviçre, ABD ve İran saldırılarında tarafsızlığını gerekçe göstererek ABD'ye silah ihracatı yapılmasına onay vermeyeceğini bildirdi.

İsviçre hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, İran'a saldırılarda taraf olan devletlere yapılan ihracata ilişkin tarafsızlık ilkesinin gerektirdiklerinin incelendiği belirtildi. Hükümet açıklamasında, "İran ile uluslararası silahlı çatışmaya taraf olan ülkelere savaş malzemesi ihracatı çatışma süresince yetkilendirilemez. Mevcut lisanslar ve diğer malların ihracatı bir uzman grup tarafından gözden geçirilecek" ifadelerine yer verildi.

SAVAŞ MALZEMESİ İHRACATINA İZİN YOK

ABD'nin uluslararası bir çatışmaya dahil olduğuna işaret edilen açıklamada, "Şu anda ABD'ye savaş malzemesi ihracatına izin verilememektedir. 28 Şubat'ta saldırıların tırmanmasından bu yana, ABD'ye savaş malzemesi ihracatı için yeni lisans verilmemiştir. Aynı durum İran için de geçerlidir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İsviçre'nin, ABD ve İran saldırılarında tarafsız bir tutum sergilediği vurgulandı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, İsviçre, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsviçre, ABD'ye silah ihracatını durdurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • 1234 1234:
    trampa tek dost netenyahu başka yok 14 0 Yanıtla
  • 1234 1234:
    bu adamin tipini hiç beğenmedim şey gibi bakiyor ... 11 0 Yanıtla
  • Hakim ATMACA Hakim ATMACA:
    ABD dünya silah üretiminde lider ülke değilmiydi bilemedim 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2026 16:45:09. #7.12#
SON DAKİKA: İsviçre, ABD'ye silah ihracatını durdurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.