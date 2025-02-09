Mersin'de 'Köpük' ile Deniz Kirliliğine Karşı Mücadele - Son Dakika
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Mersin'de 'Köpük' ile Deniz Kirliliğine Karşı Mücadele

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'Köpük' adındaki Rus finosu cinsi köpek, Mersin Belediyesi ekipleriyle birlikte deniz kirliliğiyle mücadelesine aktif bir şekilde katkı sağlıyor. Personelle kurduğu güçlü bağ dikkat çekiyor.

09.02.2025 13:56  Güncelleme: 14:01
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'Köpük', belediye personeliyle birlikte deniz kirliliğine karşı mücadele ediyor

MERSİN - Mersin'de, hayvan barınağından sahiplenilen ve 'Köpük' adı verilen Rus finosu cinsi köpek, her gün ekiplerle birlikte deniz denetimine çıkarak, deniz kirliliğine karşı mücadele ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının, Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevinden sahiplendiği ve adını denizden esinlenerek 'Köpük' koyduğu 2 yaşındaki Rus finosu cinsi köpek, ekiplerle birlikte deniz denetimine çıkıyor. 4 aydır Denizcilik Hizmetleri ve Denetimi Şube Müdürlüğünün Çamlıbel Balıkçı Barınağındaki biriminde yaşayan 'Köpük', ekiplerin adeta mesai arkadaşı oldu. 'Memnuniyetle Mersin' yazılı yeleğini giyen ve ekiplerle gemi denetimine çıkan 'Köpük', Mersin denizini kirlilikten korumak için mücadele ediyor.

Balıkçı Barınağında kendisi için yapılan kulübede yaşayan 'Köpük', birimin geniş bahçesinde tüm gün koşturarak personelin adeta odağı oluyor. Personelin yoğun sevgisiyle şımarttığı 'Köpük', onları sabah karşılıyor, akşam da uğurluyor. Köpük, Çevre Koruma ekiplerinin her gün denizde yaptığı rutin denetimlerde zaman zaman onlara eşlik ediyor.

"Bize çok candan bir bağlılığı oluştu"

Denizcilik Hizmetleri ve Denetimi Şube Müdürü Ayhan Demir, Köpük'ü 4 ay önce sahiplendiklerini ve birimin havasının değiştiğini belirterek, "İlk geldiğinde biraz tedirgindi. Bizlere biraz uzak duruyordu ama zamanla alıştı. Bütün personelin ilgisini çekiyor. Çok candan bir bağlılığı oluştu. Bizimle denetimlere de çıkıyor. Yabancı birini gördüğünde havlayarak tesisimizin korunması açısından da bize yardımcı oluyor. Oldukça güzel bir bağ kurduk" dedi.

"Denizin köpüğünden yola çıkarak adını Köpük koyduk"

Deniz Denetim Şefi olarak görev yapan Emre Üresin ise 'Köpük'ün isminin çıkış noktasını anlatarak, "Başkanımızın çağrısına istinaden, hayvan bakımevimizden bu tatlı kızımızı sahiplendik. Adı Köpük. Biz Denizcilik Hizmetleri Şube Müdürlüğüyüz ve denizin köpüğünden yola çıkarak kızımıza Köpük ismini verdik. Çalışanlarımız da köpeği çok sevdiler. Tatlı kızımızın bizimle beraber olmasından dolayı çok mutluyuz" diye konuştu.

Personelle Köpük arasında güçlü bir bağ oluştu

Köpük ile en iyi anlaşan personelden biri de Kaptan Faruk Kaya. Kaya, "Köpük geldiğinden beri bizim ailemizden biri gibi oldu. Ben onu çok seviyorum. Köpük geldikten sonra bizde hayvan sevgisi de arttı. Her şeyiyle ilgileniyoruz. Kıyafetlerini özel diktiriyoruz. Hayvan sevgisi çok başka bir şeymiş. Köpük sayesinde bunu öğrendik. İyi ki var, iyi ki yanımızda" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, Denizcilik, 3-sayfa, Güncel, Mersin, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de 'Köpük' ile Deniz Kirliliğine Karşı Mücadele - Son Dakika

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