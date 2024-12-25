Mersin\'de Kuvvetli Yağışlara Karşı Acil Müdahale

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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kuvvetli yağış uyarısının ardından kent genelindeki olumsuzlukların önüne geçmek için sahaya indi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile MESKİ Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış uyarısının ardından hızla organize olarak, kenti etkisi altına alan yoğun yağışa karşı teyakkuz halinde çalışmalarını sürdürüyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok, MESKİ Genel Müdürü İrfan Korkmaz, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Rıza Özdemir, MESKİ Genel Müdür Yardımcısı Ali Yılmaz'la birlikte daire başkanları, yöneticiler ve teknik ekiplerin katıldığı Kriz Merkezi toplantısıyla, yağış durumu değerlendirilerek, gerekli önlemler alınıyor.

Ekipler, özellikle yağışlardan etkilenen kritik bölgelerde, yağmur suyu TİM'leri ve diğer destek ekipleriyle müdahalede bulunarak, olası su taşkınlarına karşı etkili çözümler üretiyor. Ekipler, su birikintilerinin oluştuğu yerlerde hızla müdahale ederek, trafiğe engel olabilecek durumları ortadan kaldırıyor.

TEKSİN ALO 185 Çağrı Merkezi'ne gelen talepler hızlıca çözülüyor

MESKİ, şiddetli yağışların etkisiyle su baskınları yaşanabilecek kritik alanlarda da müdahale etmeye devam ediyor. TEKSİN ALO 185 Çağrı Merkezi'ne gelen talepler doğrultusunda, ekipler sahaya çıkarak vatandaşların güvenliğini sağlamak için önlem alıyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri sokakları temiz bir hale getirdi

Tüm gece devam eden yoğun yağış sonrası oluşan atıkları temizlemek için sahaya inen Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri de cadde, bulvar ve sokakları temizledi. 55 temizlik personeli, kent merkezinde beş vakumlu yol süpürme ve 10 mobil transfer aracı ile süprüntü atıkları, ağaç yaprakları, poşet atıkları gibi atıkların yağmur giderlerini tıkamaması ve olumsuzluk yaşanmaması için çalışma yürüttü.

İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler ise su baskını yaşanan bodrumlardan motorlar yardımıyla suyu tahliye etti.