Mersin İtfaiyesi'nden Boğulma Vakalarına Karşı Tatbikat

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Afet Arama ve Kurtarma Şube Müdürlüğü'ne bağlı Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma ekipleri, koruyucu önlem çalışmaları kapsamında kuyudan kazazede çıkarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Afet Arama ve Kurtarma Şube Müdürlüğü Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma ekipleri, geniş bir hinterlanda sahip olan kentte özellikle iç sularda yaşanan vakalara en hızlı şekilde müdahale ederek güven ortamının sürmesini sağlıyor.

Üstü açık olan kuyulara düşülmesi ihtimaline karşı hazırlıklı olmak ve arama-kurtarma kabiliyetlerini en üst düzeye çıkarmak amacıyla düzenlenen tatbikatta da ekipler kuyudan kazazede çıkardı. Araçta hazır bekleyen eşyaları da yeniden araçlara hazırlayan ekipler, insan boyutlarında ve kilosunda bir maket kullanarak tatbikatı en gerçekçi şekilde tamamladı.

EKİP, 321 KİLOMETRELİK SAHİL ŞERİDİ İÇİN GÖREVE HAZIR

Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma Amiri Erdal Kaya, Akdeniz ilçesi Atatürk Parkı içerisinde bulunan amirliklerinin, denize sıfır stratejik bir konumda bulunduğunu vurguladı. Hareket noktaları olan amirliğin el emeği ile inşa edildiğini belirten Kaya, 321 kilometrelik sahil şeridi için göreve hazır olduklarını belirtti.

Asli görev noktalarının göl, akarsu, kuyu ve baraj gölleri gibi iç sular olduğunu dile getiren Kaya, "İç sulardaki vakalara mecburi müdahalelerimiz var. İtfaiye içerisinde biz tek noktayız. AFAD dalgıç ekibimiz, Sahil Güvenlik dalgıç ekibi, arama kurtarma timleri ve deniz polislerimiz de birçok vakamıza geliyorlar" diye konuştu. Vaka alanlarının geniş olduğunun altını çizen Kaya, "Örneğin Anamur'un Abanoz Köyü, neredeyse 300 kilometre uzakta. Şehirde koordineli olarak tüm kurumlarla beraber çalışıyoruz. Vakalarımız çok sık olmamakla beraber, olduğu zaman uzun süren vakalar oluyor. Mersin için 7/24 nöbetteyiz" dedi.

"TATBİKATLAR SAYESİNDE DAHA PROFESYONEL ŞEKİLDE HAREKET EDİYORUZ"

Afet Arama ve Kurtarma Şube Müdürlüğü'nde Arama Kurtarma Amiri olarak görev yapan Yusuf Tunçok da "Tatbikatlar, bizi gerçek senaryoların olduğu durumlara hazırlıklı hale getiriyor. Daha öncesinde teorik ve uygulamalı olarak eğitimler yapılıyor. Ama tatbikatlar bizim daha hızlı reaksiyon almamızı, olaylara daha farklı yaklaşmamızı sağlıyor. Reaksiyon süremizi de düzenliyor" diye konuştu.

Tatbikatların, eğitimlere göre şekillendiğini kaydeden Tunçok, "Eğitim konularımız bittiğinde, o eğitim konusuyla ilgili tatbikat gerçekleştiriyoruz. Bu şekilde kendimizi daha ileriye taşıyoruz. Eğitimlerimizi bitirdiğimizde, saha personelimizle birlikte daha profesyonel şekilde hareket ediyoruz" ifadelerini kullandı.