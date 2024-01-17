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Mersin'de meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin cenazeleri defnedildi - Son Dakika
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Mersin'de meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin cenazeleri defnedildi

Mersin'in Aydıncık ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden 9 kişiden şoför ve bir yolcunun cenazesi, Mersin'deki işlemlerin ardından Silopi'ye getirildi. Kazada hayatını kaybeden şoför Hüseyin Tayşun'un cenazesi Birlik köyündeki mezarlıkta, yolcu Huzan Sunmez'in cenazesi ise Başak Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kazada 9 kişi hayatını kaybetmiş, 30 kişi yaralanmıştı.

Mersin\'de meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin cenazeleri defnedildi
17.01.2024 - 09:07,
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Mersin'in Aydıncık ilçesinde dün meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden 9 kişiden şoför ve bir yolcunun cenazesi Şırnak'ın Silopi ilçesinde defnedildi.

Yenikaş Mahallesi Sarıyar Tüneli çıkışında bariyere çarpıp şarampole devrilen otobüste şoför Hüseyin Tayşun (43) ve yolculardan Huzan Sunmez'in (22) cenazesi Mersin'deki işlemlerin ardından yakınları tarafından Silopi'ye getirildi.

Şoför Tayşun'un cenazesi ilçenin Birlik köyündeki mezarlıkta, Sunmez'in cenazesi ise ilçedeki Başak Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Marmaris'ten Mardin'e gitmek üzere yola çıkan Tayşun'un kullandığı Dilmenler Mardin firmasına ait 47 NA 767 plakalı otobüs, dün D-400 kara yolunun Yenikaş Mahallesi Sarıyar Tüneli çıkışında bariyere çarpıp, şarampole devrilmişti.

Kazada otobüs şoförünün de aralarında olduğu 9 kişi yaşamını yitirmiş, 30 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA
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