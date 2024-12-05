Mersin'de 'Minik Ellerin Sihri' Projesi ile Genç Şefler Yetişiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mersin'de 'Minik Ellerin Sihri' Projesi ile Genç Şefler Yetişiyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, dezavantajlı çocuklar için gastronomi alanında eğitim veren 'Minik Ellerin Sihri' projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında 10-14 yaş arası çocuklar, atölyelerde mutfak becerilerini geliştirme fırsatı buluyor.

05.12.2024 09:40  Güncelleme: 10:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, çeşitli kurumların iş birliği ile "Minik Ellerin Sihri" projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında gastronomiye ilgisi olan 10-14 yaş arasındaki dezavantajlı çocuklar için dört haftalık bir atölye çalışması yapıldı. Projede mutfak kültürünü yakından tanıma fırsatı bulan geleceğin şef adayları, projenin üçüncü haftasında ev yapımı makarna atölyesi ile mutfaktaki hünerlerini sergiledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi; Toros Üniversitesi, TMMOB Gıda Mühendisleri Odası, Kızkalesi Rotary Kulübü iş birliğinde "Minik Ellerin Sihri" projesini hayata geçirdi. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleşen projede, gastronomiye ilgisi olan 10-14 yaş arasındaki dezavantajlı çocukların, gastronomi alanında teknik ve pratik eğitim alması için dört haftalık bir atölye çalışması düzenlendi.

Geçen haftalarda lansman açılışı ile başlayan projede önlük giydirme merasimi ile önlüklerine kavuşan geleceğin şef adayları, Toros Üniversitesi Aşçılık Bölümü Öğretim Üyeleri tarafından verilen eğitimlerle; mutfağı, mutfak araç gereçlerini, hijyen ve güvenlik kuralları ile birlikte mutfak kültürünü yakından tanıma fırsatı buldu. Her hafta omlet yapımından pizza tariflerine, ev yapımı makarnadan pasta çeşitlerine varıncaya kadar pek çok ürün deneyen ve yapımını öğrenen çocuklar bir yandan el becerilerini geliştirirken, bir yandan da mutfaktaki hünerlerini sergiledi.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Materyal ve Seracılık Şube Müdürü Zeynep Durmaz proje hakkında bilgi vererek, şunları aktardı:

"Çocukların mutfak becerilerini geliştirmeyi amaçlıyoruz"

"Minik şeflerimiz mutfağa girerek ve çeşitli tarifleri deneyimleyerek gastronomi eğitimi almaktadırlar. Lansman açılışı ile başlayan ve 1 ay sürecek projemizin 3. haftasındayız. Projemiz; 10-14 yaş arasındaki dezavantajlı ve gastronomiye merakı olan çocuklarımızdan oluşmaktadır. Çocuklar şimdiye kadar mutfakta kesici aletlerin kullanımından mutfak hijyenine kadar çeşitli yemek tariflerinin nasıl hazırlanacağı, pişirileceği ve sunum teknikleri hakkında eğitim aldılar. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, dezavantajlı grupları önemsiyoruz. Önceliğimizde her zaman çocuklar ve dezavantajlı gruplara yer vermeye devam edeceğiz."

Toros Üniversitesi Aşçılık Bölümü Öğretim Görevlisi Uğurcan Metin, atölye kapsamında çocukların üniversitenin aşçılık mutfağında eğitim aldıklarını söyledi. Çocukların bu süreçteki kazanımlarını dile getiren Metin, şunları söyledi:

"Bu proje, çocukların meslek seçimlerini kolaylaştırıyor"

"Meyveleri, sebzeleri, mutfakta hijyeni ve bunun nasıl elde edileceğini, doğrama tekniklerini öğrenip yaratıcılıklarını geliştirdiler. Makarna gibi kültürel ürünleri yapmayı öğrendiler. Çocuklar bu sayede, evde yalnız kaldıklarında kendi yemeklerini yapabilecek duruma geliyorlar. Çocukların küçük yaşta meslek seçimlerini, bu proje kolaylaştırmış oluyor. Benim için uzun soluklu çalıştığım ilk deneyimim oldu. Çocukların öncesini ve sonrasını ölçebilmek çok iyi. Çocukların mutfakta tek başına yemek yapabileceklerini, ocağın altını yakmayı, mutfak araç gereçlerini kullanabilmeyi fark edip, evde aç kaldıklarında yemeği ısıtabileceklerini, tropikal sebzelere varıncaya kadar yemekle ilgili bilgileri öğrenip anlatabileceklerine inanıyoruz."

Çocuk şefler, mutfakta zaman geçirmeyi çok sevdi

Çocuklardan Duru Çelik, mutfakta zaman geçirmekten çok keyif aldığından bahsederek, "Etkinlik çok güzeldi ve çok eğlendik. Hem yemek yaptık, hem de yedik. İlk defa makarna yaptım ve yapmayı çok sevdim. Her hafta farklı tarifler öğreniyoruz. El becerilerim geniş. Evde de yemek yaparım ve annem çok beğenir. Mutfağa giriyordum, ama burada kendimi daha çok geliştirdim. Programı çok sevdim" dedi.

Başka bir çocuk şef Nejan Demirkan ise mutfak deneyiminin şimdiye kadar kendisi için çok güzel geçtiğini söyledi. Makarna yapımını öğrenmeleri ile ilgili de "Önce hamur yaptık ve küçük parçalara ayırdık. Daha sonra şekil verip haşladık ve pişirdik. Annem kek yapacaksa, ben de malzemeleri koyup yardım ederim. Mutfakta zaman geçirmeyi severim. Annem el becerilerim olduğunu söylediği için geldim. Bütün haftaları çok sevdim. Gayet güzel bir deneyim oldu. Hem yiyorum, hem eğleniyorum, hem de öğreniyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Gastronomi, Güncel, Mersin, Eğitim, Yaşam, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de 'Minik Ellerin Sihri' Projesi ile Genç Şefler Yetişiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:45 Çeçen liderden Trump’a sert sözler: Bakalım ne kadar adammış Çeçen liderden Trump'a sert sözler: Bakalım ne kadar adammış
09:15 Şam öncesi son kale Hama’da çatışmalar gitgide şiddetleniyor Şam öncesi son kale Hama'da çatışmalar gitgide şiddetleniyor
07:44 Soylu’dan “veda“ açıklaması: Devletime ve milletime hizmetimi yaptım, bu son dönemim Soylu'dan "veda" açıklaması: Devletime ve milletime hizmetimi yaptım, bu son dönemim
07:31 Menbiç’te operasyon için geri sayım 8 yıllık hasret bitecek Menbiç'te operasyon için geri sayım! 8 yıllık hasret bitecek
23:47 Memurların görevden uzaklaştırılma şartları değişti Memurların görevden uzaklaştırılma şartları değişti
15:05 Guardiola’dan Mourinho’ya çok konuşulacak sözler Guardiola'dan Mourinho'ya çok konuşulacak sözler
15:01 Yerlikaya: Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan’ın seçilme haklarının bulunmadığı kesinleşti Yerlikaya: Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan'ın seçilme haklarının bulunmadığı kesinleşti
14:45 Özgür Özel’den grup toplantısında Kılıçdaroğlu’na yakın vekillere gönderme Özgür Özel'den grup toplantısında Kılıçdaroğlu'na yakın vekillere gönderme
14:41 Arabanın üzerine altın bırakıp gitti, sonuç herkesi şaşırttı Arabanın üzerine altın bırakıp gitti, sonuç herkesi şaşırttı
14:26 Esad rejimi, Doğu Guta’da eli silah tutanları gözaltına almaya başladı Esad rejimi, Doğu Guta'da eli silah tutanları gözaltına almaya başladı
14:25 Narin’in ağabeyi sanık Enes Güran’ın kolundaki diş izleri ve iç çamaşırındaki PSA’ya ilişkin rapor talepleri reddedildi Narin'in ağabeyi sanık Enes Güran'ın kolundaki diş izleri ve iç çamaşırındaki PSA'ya ilişkin rapor talepleri reddedildi
14:19 Facebook kendi nükleer reaktörünü kuracak Facebook kendi nükleer reaktörünü kuracak
14:13 Yeni rolu için 20 kilo alan Berk Oktay’ın son hali şaşkına çevirdi Yeni rolu için 20 kilo alan Berk Oktay'ın son hali şaşkına çevirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2024 10:27:34. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin'de 'Minik Ellerin Sihri' Projesi ile Genç Şefler Yetişiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.