Mersin\'de Motokurye Kaza Yaptı

MERSİN'in merkez Yenişehir ilçesinde motokuryenin yaya geçidinde kız çocuğuna çarptığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaza, saat 15.40 sıralarında Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı'nda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen motokuryenin kullandığı motosiklet, yaya geçidinden yolun karşıya geçmeye çalışan kız çocuğuna çarptı. Çarpmanın şiddetiyle çocuk metrelerce havaya savrularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan kız çocuğu sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde çocuğun durumunun iyi olduğu belirtildi. Motosiklet sürücüsünün de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.