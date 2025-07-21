Mersin\'de Motosiklet Denetimi

Mersin'de sahildeki yaya yollarında motosiklet kullanan sürücülere para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sahil bandı, yürüyüş ve park alanlarında motosiklet kullanımını önlemek için denetim yaptı.

Ekiplerin 1212 kişiyi Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle sorguladığı denetimde, 626 motosiklet sürücüsüne yaya yolunu kullandıkları gerekçesiyle toplam 685 bin 142 lira ceza uygulandı.