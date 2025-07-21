Mersin'de Motosiklet Denetimi: 685 Bin TL Ceza Kesildi

MERSİN'de trafiğe kapalı alanlarda ihlalde bulunan motosiklet sürücülerine yönelik denetimde 685 bin 142 TL para cezası kesildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile motosikleti polis timleri tarafından sahil bandı ve parklarda vatandaşların yürümesini engelleyen, yaya ve bisiklet yolunu tehlikeye düşüren motorlu taşıtlara yönelik uygulama gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında sorgusu yapılan 626 motosiklet sürücüsüne 685 bin 142 TL cezai işlem uygulandı. Ekiplerin, sahil yolu ve yürüyüş alanlarında çalışmaların kesintisiz olarak devam edeceği bildirildi.

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,