Mersin'de Motosiklet Kazası: 1 Ölü

Mersin'in Anamur ilçesinde motosiklet kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.
Serdar Gökmenoğlu idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, Sultan Alaaddin Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda kaldırıma çıkıp devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Gökmenoğlu, kaldırıldığı Anamur Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.
