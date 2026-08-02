Mersin\'de motosiklet kazası: 1 ölü

MERSİN'de otoyolda kontrolden çıkıp refüjdeki bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü Hakan S. (22) hayatını kaybetti.

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Yenice mevkisinde meydana geldi. Kontrolünden çıkıp refüjdeki bariyerlere çarparak devrilen motosikletin sürücüsü Hakan S., yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Hakan S.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Askeri personel olduğu öğrenilen Hakan S.'nin cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.