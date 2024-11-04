Mersin'in Mezitli ilçesinde motosikletin refüje çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
İsmet İnönü Bulvarı'nda sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, virajı alamayarak refüje çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen 2 kişi yaralandı.
Kazayı gören vatandaşlar araçlarından inerek yaralıların yardımına koştu.
Yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaza, aynı istikamette seyreden bir otomobilin araç kamerasınca kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Mersin'de Motosiklet Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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