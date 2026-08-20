Mersin'de Motosiklet Kazası
Bozyazı'da motosiklet kamyonetle çarpıştı; sürücü yaralandı, hastaneye kaldırıldı.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
H.A. idaresindeki 42 KD 342 plakalı kamyonet, Atatürk Bulvarı'nda S.B'nin kullandığı 33 BAF 573 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü S.B. yaralandı.
Yaralı, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Mersin'de Motosiklet Kazası - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?