MERSİN'in Tarsus ilçesinde çarpışan 2 motosikletteki 3 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün saat 17.00 sıralarında ilçedeki Eskiömerli Mahallesi'nde meydana geldi. İki motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletlerdeki 2'si çocuk 3 kişi yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, hafif yaralanan 3 kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Son Dakika › Güncel › Mersin'de Motosiklet Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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