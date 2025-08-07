Mersin'de Motosiklet Kazası: Bir Yaralı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
S.B idaresindeki 33 ZF 741 plakalı otomobil ve M.E. yönetimindeki 33 NUA 92 plakalı motosiklet, Tekmen Mahallesi Erenler Caddesi'nde çarpıştı.
Kazanın ardından yola savrulan motosiklet sürücüsü M.E. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, M.E'yi Bozyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
