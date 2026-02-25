Mersin\'de Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti

MERSİN'in Bozyazı ilçesinde kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü Kerem Mavzer (19), hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında ilçeye bağlı Tekmen Mahallesi Erenler Caddesi'nde meydana geldi. Kerem Mavzer yönetimindeki 33 BDC 846 plakalı motosiklet ile T.C.'nin kullandığı 66 FF 881 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosikletin sürücüsü Kerem Mavzer yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Mavzer, ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Mavzer'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü T.C. gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.