Mersin'in Anamur ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki kavşakta Hüseyin Çatak'ın kullandığı motosiklet ile F.D. idaresindeki kamyonet çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çatak, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Mersin'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?