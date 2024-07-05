Mersin'de motosiklet kazasında bir kişi hayatını kaybetti

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
L.B. idaresindeki 01 AKA 08 plakalı otomobil ile Mustafa Şimşek (22) yönetimindeki 33 VKZ 09 plakalı motosiklet, Tarsus-Çamlıyayla kara yolu Belçınar mevkisinde çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Çamlıyayla Entegre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Mustafa Şimşek, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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