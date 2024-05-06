Mersin'de motosiklet kazasında sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Mersin'de motosiklet kazasında sürücü hayatını kaybetti

Mersin\'de motosiklet kazasında sürücü hayatını kaybetti

Mersin'in Erdemli ilçesinde, Tabiye Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Kasım Döner hayatını kaybetti. Kazanın ardından sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri, Döner'in hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilin sürücüsü H.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

06.05.2024 18:01
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Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Tabiye Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda, H.K. idaresindeki 33 AGJ 090 plakalı otomobille aynı yönde seyreden Kasım Döner (68) yönetimindeki 33 VRN 04 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Döner'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Otomobilin sürücüsü H.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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