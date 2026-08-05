Mersin'de Muhtar Darbedildi, İki Şüpheli Tutuklandı
Çamlıyayla'da muhtar Mehmet Polat'ı darbettikleri iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı.
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde mahalle muhtarını darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Fakılar Mahallesi'nde muhtar Mehmet Polat'ın (60) aracından indirilip darbedildiği olaya ilişkin jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.
Kimlikleri belirlenen şüpheliler M.Ç. ile kardeşleri A.Ç. ve K.Ç. evlerinde gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından Tarsus Adliyesine sevk edilen zanlılardan M.Ç. ve A.Ç. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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