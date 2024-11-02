Mersin\'de Müstehcenlik Operasyonu

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MERSİN'de çocukların uygunsuz görüntüleriyle müstehcenlik suçunu işleyen 9 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Çocukların uygunsuz görüntüsünü indirme, yayma, paylaşma' suçuna karşı geniş çaplı çalışma başlattı. Bu kapsamda 10 şüphelinin kimliği tespit edildi. Şüpheliler insansız hava aracı desteğiyle gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda suçla alakalı olduğu değerlendirilen çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheli çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı, 1 şüpheli ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,