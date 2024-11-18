Mersin'de Nar Ekşisi Üreticilerine Makine Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mersin'de Nar Ekşisi Üreticilerine Makine Desteği

Mersin\'de Nar Ekşisi Üreticilerine Makine Desteği

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Silifke ilçesindeki nar ekşisi üreticilerine nar taneleme makinesi hibe ederek işçilik ve zamandan tasarruf sağladı. Üreticilerin talepleri doğrultusunda sağlanan bu destek, küçük ve orta ölçekli üreticilere büyük kolaylıklar sunuyor.

18.11.2024 09:41  Güncelleme: 09:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, nar ekşisi yapmak için uzun zaman harcayan Silifke'ye bağlı Sökün, Bahçe ve Çeltikçi mahallesi sakinleri için bir ilke daha imza atarak, nar taneleme makinesi desteği sağladı. Makine ile nar ekşisi, nar suyu gibi ürünlerin üretilmesi için işçilik ve zamandan tasarruf sağlanıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, bir ilke daha imza atarak nar taneleme makinesi desteği sağladı. Silifke ilçesine bağlı Sökün, Bahçe, Çeltikçi Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin başvurusunu değerlendiren Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, nar ekşisi yapmak için uzun zaman emek harcayan vatandaşlara nar ayıklama makinesi verdi.

Küçük ve orta ölçekli üreticiyi desteklemek için çalışmalarına devam eden ekipler, 6-8 işçinin bir günde yapacağı işi 1 saat gibi kısa sürede yapabilen makineyi, 3 mahalleye hibe etti.

"Küçük ve orta ölçekli üreticilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz"

Makine Ekipman Destekleri Projesi kapsamında küçük ve orta ölçekli üreticilere desteklere devam ettiklerini kaydeden Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi'nde görev yapan ziraat mühendisi Hüseyin Topkara, "Bu bağlamda Silifke ilçemizde bulunan Sökün, Bahçe ve Çeltikçi mahallelerimizdeki üreticilerin talepleri doğrultusunda, bir adet nar taneleme makinesi desteği sağlamış olduk. Nar taneleme işlemi küçük işletmelerde genelde el ile yapılırken, büyük işletmelerde mekanizasyondan faydalanarak yapılmakta. Bugün buradaki üreticilerimizin de bu mekanizasyondan faydalanması, işçilik ve zamandan tasarruf sağlamaları amacıyla, bir adet nar taneleme makinesi verdik" diye konuştu.

Başvuru yapan ilk noktanın Sökün, Bahçe ve Çeltikçi Mahallesi olduğunu söyleyen Topkara, "Makinamız gayet verimli. Önümüzdeki yıl için yeni talepler gelmeye başladı. Tarımda işçilik çok yüksek ve burada nar taneleme işlemleri de büyük işçilik gerektirmekte. Normalde 8-10 kişinin bir günde yapabileceği bir işi, bu makineyle bir saatte yapabiliyorsunuz. Buradaki üreticilerimize, işçilik ve zaman yönünden bir katkımız oluyor. Önümüzdeki süreçte de küçük ve orta ölçekli üreticilerimizin her konuda yanlarında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Büyükşehir'in desteği sayesinde işçilik maliyetleri düştü"

Büyük emek gerektiren bir işi kısa sürede halleden makine sayesinde işçilik maliyetlerinin düştüğüne değinen Bahçe Mahallesi Muhtarı Ferit Uysal, "Vatandaşlar bu hizmetten çok memnun. Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'e ve ekibine teşekkürlerimi sunuyorum. Büyükşehir'in desteklerini daha da bekliyoruz" dedi.

"Burada nar üretimi çok olduğu için vatandaşlar nar ekşisi yapıyorlar"

Sökün, Bahçe, Çeltikçi Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ali Barbaros, "Büyükşehir'in makine ekipman desteği kapsamında, nar taneleme makinesi talep ettik. Bir süre sonra makineyi verdiler. Burada nar üretimi çok olduğu için vatandaşlar nar ekşisi yapıyorlar. Sanayi narlarını nar ekşisine dönüştürüyorlar. Bu da işçilik sorunu oluşturuyordu. Topladığımız narlardan hem ev ihtiyacını karşılamak hem de ticari amaçlı olarak nar ekşisi yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Makine bize büyük kolaylık sağladı"

Nar taneleme işleminde en çok kadınların yorulduğunu kaydeden Bahçe Mahallesi sakinlerinden Zeynep Kurt, "Önceden en az 8-10 kişiyle nar çırpıyorduk. En az 2 gün çırpmamız gerekiyordu. Ama şimdi makine sayesinde işi yarım günde bitiriyoruz. Biz 30 yıldır nar ekşisi üretiyoruz. Makine bizim için büyük kolaylık sağladı. O yüzden Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Bey'e teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Silifke, Ekonomi, Güncel, Mersin, Tarım, Yaşam, Nar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de Nar Ekşisi Üreticilerine Makine Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:10 Ehliyet yenileme tarihi 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı Ehliyet yenileme tarihi 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı
11:06 Yenidoğan çetesi davasında duruşma öncesi gerginlik çıktı Yenidoğan çetesi davasında duruşma öncesi gerginlik çıktı
10:24 Narin Güran cinayetinde tüm gizemi çözecek delil: Kanlı eldiven Narin Güran cinayetinde tüm gizemi çözecek delil: Kanlı eldiven
10:07 Eskişehir’de yolcu otobüsü devrildi Ölü ve yaralılar var Eskişehir'de yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
08:17 Memur ve memur emeklisine yapılacak zamla ilgili bomba kulis Memur ve memur emeklisine yapılacak zamla ilgili bomba kulis
19:23 Türkiye’nin ilk kadın sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti Türkiye'nin ilk kadın sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti
18:50 CHP lideri Özel, önlük giyip lahana sattı CHP lideri Özel, önlük giyip lahana sattı
18:45 İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un Azerbaycan ziyaretine Türkiye izin vermemiş İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Azerbaycan ziyaretine Türkiye izin vermemiş
17:45 İstifası an meselesi olan Cemal Enginyurt CHP’ye geçebilir İstifası an meselesi olan Cemal Enginyurt CHP'ye geçebilir
17:29 Adıyaman’da feci kaza üç can aldı Adıyaman'da feci kaza üç can aldı
17:25 Sürücü kursu ücretlerine dev zam Sürücü kursu ücretlerine dev zam
17:11 AK Partili Varank’tan ihracı istenen teğmenler için ’’FETÖ’’ benzetmesi AK Partili Varank'tan ihracı istenen teğmenler için ''FETÖ'' benzetmesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2024 11:19:53. #1.12#
SON DAKİKA: Mersin'de Nar Ekşisi Üreticilerine Makine Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.