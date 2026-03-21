Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mersin'de Nektarin Hasadı Başladı

21.03.2026 10:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de seralarda yetiştirilen nektarinin ikinci hasadı, kilosu 500 TL'den satılmaya başladı.

MERSİN'de alternatif ürün olarak seralarda yetiştirilen nektarinin ikinci hasadı başladı. İşçiler tarafından özenle paketlenen nektarinler, kilosu 500 TL'ye alıcı buluyor.

Türkiye'nin narenciye deposu olarak bilinen kentte alternatif ürün olarak seralarda yetiştirilen nektarinin ikinci hasadı başladı. Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi'nde 12 dönüm arazide üretim yapan İbrahim Halil Akarsu (28), ilk hasadında 750 TL'ye alıcı bulan nektarinin ikinci hasatta 500 TL'den alıcı bulduğunu söyledi. Üretimden ve verimden memnun olduklarını dile getiren Akarsu, "Çocukluğumuzdan beri çiftçilikle uğraşıyoruz. 2021'de bahçeyi diktik. 1400 ağacımız var. Nektarin ve patagonya olarak iki çeşit meyvemiz var. Ağaç başı ortalama 25-40 arasında meyve alıyoruz. Yıllık yaklaşık 40 ton ürün hasat ediyoruz. İlk hasadımızı şubat ayının sonunda yaptık. 50 kiloya yakın ürün topladık. Şimdi ikinci hasadımızı yapacağız. Ürünlerimiz Rusya ve Irak'a ihraç ediliyor. İlk hasadımız 750-800 TL arasında idi. Hasat arttıkça fiyat düşecek. 500 TL'den alıcı buluyor. Biz normalde narenciye ekiyorduk ancak şimdi nektarin üretiminden memnunuz" dedi.

'TÜRKİYE'DE NEKTARİNİN YÜZDE 44'Ü MERSİN'DE ÜRETİLİYOR'

Ziraat mühendisi Deniz Gürbüz ise "Türkiye'nin ilk nektarin hasadı Mersin'de yapılır. Kademeli olarak yaylalara kadar hasat devam eder. Şubat başı gibi hasada başlar ekim sonuna kadar hasat yapılır. Mersin'de 150 ile 170 bin ton arasında üretim var. Türkiye'de nektarinin yüzde 44'ü Mersin'de üretilmektedir. Türkiye genelinde ise yaklaşık 450 bin ton üretim var. İhracatı da düşündüğümüzde müthiş bir döviz getirisi var. Nektarin vitamin bakımından zengin, kalori bakımında düşük olduğu için şeker hastaları rahatlıkla tüketebilir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Çiftçilik, İhracat, Ekonomi, Mersin, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2026 11:15:10. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.