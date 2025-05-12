Mersin'de Öğrencilere Sınav Provası Desteği - Son Dakika
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Mersin'de Öğrencilere Sınav Provası Desteği

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrencilere yönelik sınav provası düzenledi. Bu uygulama, öğrencilere gerçek sınav atmosferini deneyimleme ve kaygılarını azaltma imkanı sundu.

12.05.2025 10:42
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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) yaklaşması ile birlikte üniversiteye hazırlanan öğrencilere yönelik sınav provası düzenledi. Gerçek sınav atmosferinde yapılan uygulama ile öğrenciler; sınav günü karşılaşabilecekleri durumları gözlemleme şansı yakalarken, sınav kaygısı ve zaman yönetimi ile ilgili de kendilerini test etme imkanı buldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere kapsamlı destekler sunmaya devam ediyor. Yıl boyunca kaynak kitap, soru bankası ve denemelerle öğrencilerin akademik başarılarını artırmayı ve eğitim hedeflerine ulaşmalarını amaçlayan Büyükşehir, bu kapsamda sınav öncesi ve sınav sonrasında da öğrencileri yalnız bırakmıyor.

Büyükşehir Belediyesi, 21-22 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) az bir zaman kala, öğrencilere yönelik sınav provası düzenledi. Sınav saatinden önce YKS formatına uygun test kitapçıkları dağıtıldı, gözetmenler eşliğinde öğrenciler belirlenen sürede sınavı tamamladı. Öğrenciler sınav provası sayesinde stres ve zaman yönetimi becerilerini geliştirme fırsatı bulurken, bir taraftan da bilgi düzeylerini test etme imkanına kavuştu. Gerçek sınav atmosferinde yapılan uygulama ile öğrenciler, karşılaşabilecekleri durumları gözlemleme şansı yakaladı. Bu heyecanı çocuklarıyla paylaşan veliler de uygulamadan memnun kaldı.

"Bu provalarla, öğrencilerin sınav kaygısını yenmelerini amaçlıyoruz"

Erdemli Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi Sorumlusu Dilek Taşar, öğrencilerin sınav esnasında yaşayabilecekleri olumlu ve olumsuz durumları erkenden fark etmelerini sağlamak amacıyla kalan süreçte ne yapmaları gerektiğini önemsediklerini belirterek, "Sınav öncesinde olduğu gibi, sınav sonrasında da Büyükşehir Belediyesi olarak öğrencilerimizi desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Yapılan provanın öğrencilere sağladığı avantajlara da değinen Taşar, öğrencilerin bu prova ile öncelikle zaman ve stres yönetimi açısından kendilerini görme fırsatı bulduklarını dile getirdi. Taşar, "Bizler kurs merkezlerimizde her hafta düzenli bir şekilde deneme sınavları yapıyoruz. Mayıs ortasında ise seri denemelerimiz başlayacak. Rehber öğretmen takibinde çalışmalarımız devam ediyor. Öğrencilerimizin güzel bir başarıyı sağlayacağından eminiz. Çünkü gayretli ve istekliler" diye konuştu.

Öğrenciler, sınav provasına ilişkin şunları söyledi:

Sinem Ören: "Gerek sorular gerek kurum düzeni ve gözetmenler hepsi gerçek bir sınav formatındaydı. Ben çok memnun kaldım. Bu provalarla sınav stresini daha da azaltıyorum. Kurs merkezinin ücretsiz olması çok güzel. Bize TYT ve AYT olmak üzere alanımıza yönelik her dersten kaynak ve soru bankası kitapları verildi. Sorular gerçekten kaliteli. Her deneme sonrasında da anlamadığımız yerlerle ilgili etüt alabiliyoruz. Bizim için çok faydalı oldu. Her ailede okuyan 2 öğrenci olduğunu düşünsek, ailelerin sırtına çok fazla yük biniyor. Böyle kurs merkezlerinin olması hem bizim hem de velilerimiz için çok güzel bir olanak. Vahap Başkanımıza, kendim ve arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum."

Fatmanur Yazar: "Bizim için sınav stresimizi azaltan bir deneyim oldu. Kurs merkezinden çok memnunuz. Öğretmenlerimiz çok ilgili. Bire bir etüt alabiliyoruz ve etüt odalarında istediğimiz zaman ders çalışabiliyoruz. Her şeyimiz ücretsiz. Herkese tavsiye edebilirim. Hem ücretsiz hem de kaliteli bir eğitim alıyoruz."

Veliler ise şöyle konuştu:

-Mehmet Doğaner: "Böyle bir uygulamadan çok memnun kaldık. Üniversiteye hazırlanan öğrencilerimizin hem akademik, hem de psikolojik olarak gerçekçi bir formatta sınava hazırlanıyor olması çok güzel. Hem öğrenciler hem veliler olarak gerçek bir sınav heyecanı yaşadık. Bir veli olarak gözüm arkada değil. Kızım iyi ki Büyükşehir'in kursuna gidiyor. Öğrencilerimiz isteyerek, severek ve heyecanla kursa gidiyor. Bu da bizleri mutlu ediyor."

- Süleyman Güngör: "Sınav gerçek formata çok uygundu. Bizler veli olarak Büyükşehir'in verdiği emeklerden çok memnunuz. Mersin, nüfus olarak da yoğun bir şehir. Çamlıyayla'dan Anamur'a kadar bu hizmetlerin gitmesi memnuniyet verici."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin'de Öğrencilere Sınav Provası Desteği - Son Dakika

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