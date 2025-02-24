Mersin'de Okuma-Yazma Kursları ile Dezavantajlı Vatandaşlara Destek

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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan MERCEK Meslek Edindirme Merkezleri, dezavantajlı bölgelerde yaşayan ve hayat şartları nedeniyle eğitim alamamış vatandaşlara okuma-yazma öğretiyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan MERCEK Meslek Edindirme Merkezleri, uygun bölgelerde ihtiyaçlara göre hayatı kolaylaştırıcı ve beceriler kazandıran kurslar açmaya devam ediyor.

Tarsus'ta Bahçe Mahallesi'nde faaliyet yürüten Büyükşehir MERCEK Meslek Edindirme Merkezi'nde, dezavantajlı bölgelerde yaşayan ve hayat şartları nedeniyle bugüne kadar eğitim alamayan vatandaşlara uzman öğretmenler ile okuma-yazma öğretiliyor. Kimisi ehliyet almayı hedefleyen, kimisi ise istihdamda yer bulmak isteyen MERCEK kursiyerleri, verilen hizmetten menun olduklarını dile getiriyor.

Mesleki ve teknik eğitim sağlayarak kalifiye iş gücünün yetiştirilmesini sağlayan Büyükşehir Belediyesi MERCEK Mesleki Eğitim Merkezi'nin Tarsus Şubesi'nde, ilerleyen günlerde bilgisayar başta olmak üzere, çeşitli alanlarda kurslar açılacağı bildirildi.

"Önümüzdeki günlerde 2. grubu açmayı ve onlarında eğitim öğretime başlamalarını planlıyoruz"

Büyükşehir Tarsus MERCEK Meslek Edindirme Merkezi'nde görevli Türkçe öğretmeni Enver Can Uluğ, okuma-yazma kursunun oldukça güzel şekilde ilerlediğini belirterek, "Okuma-yazma kursunda şu an yüzde 20'yi tamamlamış durumdayız. Talep eden ve hazırda bekleyen öğrencilerimiz var. O öğrenciler için önümüzdeki günlerde 2. grubu açmayı ve onlarında eğitim öğretime başlamalarını planlıyoruz. Okuma yazma bilmeyen vatandaşlarımız, sosyal hayatta karşılaştıkları zorlukların üstesinden gelmek için kursa geliyorlar. Biz de buna çözüm olacağımızı söyledik ve burada eğitimimize başladık" dedi.

"Kendimizi daha güvenli, daha gelişmiş hissediyoruz"

Büyükşehir'in okuma-yazma kursunun açılmış olmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen 3 çocuk annesi Şanaz Ercan, "Kursa geliyoruz. Kendimizi daha güvenli, daha gelişmiş hissediyoruz. Yavaş yavaş bilmeyenler de katılıyor. Belge alıp, ehliyet alma düşüncem var" dedi.

"Niyetim ehliyet almak, çocuklarımı okula götürüp getirmek"

Yine 3 çocuk annesi olan ve küçük kızı ile birlikte kurslara katılan Ceylan Demir ise okuma-yazma öğrenip bir işe girmek istediğini belirterek, "Böyle bir imkan olmasını çok istiyordum. Okumayı çok istiyorum. Okuma-yazmam olmadığı için çocuklarıma yardımcı olamıyordum. Şimdi buraya başvurduğum için çok mutluyum. Sigortalı bir işte çalışmak istiyorum. Niyetim ehliyet almak, çocuklarımı okula götürüp getirmek. Bu kursu açtıkları için çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Adımı, soyadımı rahat yazamıyorum"

Çocuklarını okutarak mimar ve öğretmen yapan 49 yaşındaki anne Mesude Ercan, artık kendisinin de okuma yazma öğrenmek istediği belirterek, "Önce çocuklarımı okuttum, büyüttüm. Tarlalarda, mağazalarda çalıştık, çabaladık, onları okuttuk. 'Biz de geç kalmamışız. Kendimize zaman ayıralım ve geliştirelim' dedik. Benim büyük kızım İngilizce öğretmeni ve şu an Gaziantep'te görev yapıyor. Küçük kızım da beden eğitimi öğretmeni ve atama bekliyor. Oğlum da mimar olarak mezun oldu. Şimdi sıra bende diyorum. Mesela bir yere gittiğimde adımı, soyadımı rahat yazamıyorum. Geç kaldığımı biliyorum, ama elimden ne geliyorsa yapmaya çalışacağım" ifadelerini kullandı.