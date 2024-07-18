Mersin'de ORKÖY Projesiyle Orman Köylülerine Traktör Teslim Edildi

Mersin'in Anamur ilçesinde, Orman ve Köy İlişkileri Dairesi Başkanlığı (ORKÖY) projesi kapsamında alınan 3 traktör, orman köylülerine teslim edildi.
Anamur Orman İşletme Müdürlüğünce, ORKÖY projesiyle bu yıl 55 aileye 8 milyon 94 bin lira kredi desteği sağlandı.
Bu kapsamda alınan 3 traktör, Kükür Mahallesi'ndeki orman köylülerine ulaştırıldı.
Orman İşletme Müdürü İsmail Gübeş, projeyle daha çok insana hizmet sunmayı hedeflediklerini belirtti.
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