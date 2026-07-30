Mersin'de Orman Yangını: 80 Ev Tahliye Edildi
Aydıncık'ta çıkan yangın nedeniyle 80 ev tahliye edildi, 50 kişi güvenli alanlara taşındı.
80 EV TAHLİYE EDİLDİ
Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle 80 ev önlem amaçlı tahliye edildi, 50 kişi güvenli bölgelere nakledildi. Alevlere 2 uçak, 2 helikopter, 32 arazöz ve 325 personel ile müdahale devam ederken, yangının enerjisinin büyük oranda düşürüldüğü belirtildi.
Atike CEYLAN KAÇAR/MERSİN,
Kaynak: DHA
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