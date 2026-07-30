Mersin'de Orman Yangını Kontrol Altında - Son Dakika
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Mersin'de Orman Yangını Kontrol Altında

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Mersin Aydıncık'ta çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor, tahliyeler yapıldı.

Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alınması için havadan ve karadan çalışma başlatıldı.

Eskiyürük Mahallesi Karatepe mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 2 söndürme helikopteri, 2 uçak, 32'si arazöz 115 araç ile Orman Bölge Müdürlüğü ve çeşitli kurumlardan 325 personel yönlendirildi.

Tedbir amaçlı, bölgede elektrik kesintisi uygulanmaya başlandı. Ayrıca, bölgedeki 80 hane tedbiren tahliye edildi, 50 kişi güvenli yerlere nakledildi.

Yangın nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan D-400 kara yolunun Aydıncık-Mersin istikameti, yeniden ulaşıma açıldı.

Ekipler, yangının kontrol altına alınması için alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali bünyesindeki Akkuyu İtfaiye Birimi ekipleri de söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Alevlerin yerleşim alanları ve seralara yaklaştığı bölgede, kuvvetli rüzgar etkili oluyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mersin'de Orman Yangını Kontrol Altında - Son Dakika

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