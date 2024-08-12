Mersin'in Bozyazı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Karaisalı Mahallesi'ndeki ormanlık alandan henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile 2 söndürme helikopteri ve çok sayıda arazöz yönlendirildi.
Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışması sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Mersin'de Ormanlık Alanda Çıkan Yangına Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?