Mersin\'de iş makinesi uçuruma devrildi, operatör hayatını kaybetti

Mersin'in Anamur ilçesinde ormanlık alanda uçuruma devrilen iş makinesinin operatörü hayatını kaybetti.
Ovabaşı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çalışma yapıldığı sırada Mustafa Söğüt (36) idaresindeki iş makinesi, kontrolden çıkarak uçuruma devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Söğüt'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.
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