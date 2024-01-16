Mersin'in Aydıncık ilçesinde, şehirler arası yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.
Marmaris'ten Mardin'e giden ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen Dilmenler Mardin firmasına ait 47 NA 767 plakalı otobüs, D-400 kara yolunun Yenikaş Mahallesi yakınında bariyere çarpıp devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, kazada 9 kişinin yaşamını yitirdiğini, 30 kişinin yaralandığını belirledi.
Yaralılar ambulanslarla Aydıncık Devlet Hastanesi ile çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Mersin'de Otobüs Kazası: 9 Ölü, 30 Yaralı - Son Dakika