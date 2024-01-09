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Mersin'de otobüs terminalinde 56 bin uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
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Mersin'de otobüs terminalinde 56 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Mersin'de yapılan operasyonda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından otobüs terminalinde yapılan sentetik ecza sevkiyatı sırasında yakalanan şüpheli A.Y'nin yük arabasında bulunan kolilerde 56 bin uyuşturucu etkili hap ele geçirildi. Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Mersin\'de otobüs terminalinde 56 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
09.01.2024 - 10:31,
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Mersin'de otobüs terminalinde düzenlenen operasyonda, 56 bin uyuşturucu etkili hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden sentetik ecza sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kimliği belirlenen şüpheli A.Y, yük arabasına yüklediği kolileri terminalin emanet bölümüne götürdüğü sırada yakalandı.

Kolileri inceleyen ekipler, 56 bin uyuşturucu etkili hap buldu.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Mersin'de otobüs terminalinde 56 bin uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
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