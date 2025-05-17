Mersin\'de Otobüs Yangını

Mersin'in Toroslar ilçesinde seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.
İçinde yolcu bulunmayan ve sürücüsü öğrenilemeyen 51 BF 904 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü, Mimar Sinan Bulvarı'nda seyir halindeyken klima kısmından alev aldı.
Alevleri fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek uyuyan muavini uyandırarak dışarı çıkardı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.
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