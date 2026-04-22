Mersin'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
S.T. idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, Reşadiye Mahallesi Şehit Ayhan Bozpınar Caddesi'nde plakası ve sürücüsünün kimliği belirlenemeyen otomobil ile çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, yaralanan motosiklet sürücüsü S.T'yi Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
