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Mersin'de otomobil çarpması sonucu 2 genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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Mersin'de otomobil çarpması sonucu 2 genç hayatını kaybetti

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde B.S. idaresindeki otomobil, Adanalıoğlu Mahallesi D-400 kara yolunda karşıya geçmeye çalışan 2 kişiye çarptı. Kazada Abdulhaluk Ölmez (20) ve Şükran Tonk'un (20) hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Mersin\'de otomobil çarpması sonucu 2 genç hayatını kaybetti
13.01.2024 - 23:57,  Güncelleme: 23:57
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Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde otomobilin çarpması sonucu 2 genç hayatını kaybetti.

B.S. idaresindeki 01 AOC 173 plakalı otomobil, Adanalıoğlu Mahallesi D-400 kara yolunda karşıya geçmeye çalışan 2 kişiye çarptı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kazada Abdulhaluk Ölmez (20) ve Şükran Tonk'un (20) hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazeler, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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