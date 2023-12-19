Mersin\'de otomobil nehire düştü, 2 kişi yaralandı.

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Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin nehre düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Adana Bulvarı'nda seyreden plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Berdan Nehri'ne düştü.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, araçtaki Yusuf Fidanoğlu ve Fethi Bayram'ı sudan çıkarttı.
Fidanoğlu ve Bayram, ilk müdahalenin ardından Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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