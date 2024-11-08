Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
N.E. idaresindeki otomobil, Adana- Pozantı Otoyolu Damlama mevkisinde seyir halindeyken motor kısmından alev aldı.
Durumu fark eden sürücü, aracı yolun kenarına çekerek itfaiyeden yardım istedi.
Olay yerine yönlendirilen itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika › Güncel › Mersin'de Otomobil Yangını - Son Dakika
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